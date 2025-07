Nordio a Chigi, focus su piano carceri e riforma della giustizia

agenzia

Provvedimento su Istituti pena forse già domani in Cdm

ROMA, 21 LUG – Il ministro Nordio è a Palazzo Chigi per discutere del prossimo provvedimento del governo contro il sovraffollamento delle carceri che potrebbe già domani arrivare in Cdm con un decreto. Secondo quanto già annunciato il piano prevederebbe un decongestionamento degli istituti con la disponibilità di 10mila posti tra nove strutture e l’adozione di misure alternative per i detenuti che potrebbero beneficiarne. Non è escluso che tra i temi trattati ci sia anche la riforma della giustizia con la separazione delle carriere.

