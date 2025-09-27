Nordio, Repubblica sottomessa a pm se vince no su Giustizia (2)

agenzia

CATANIA, 27 SET – Ma, ha aggiunto il ministro, “sarebbe pericoloso anche per la magistratura, perché se si ‘politicizzasse’ entrando in questo dibattito con un connotato non tecnico, non giuridico, ma politico, se venisse sconfitta la sua sarebbe una sconfitta politica, e le sconfitte politiche non sono indolori, anzi, purtroppo si pagano”. “Quindi – ha affermato ancora Nordio – il mio auspicio è di tenere bassi i toni, come sempre auspicato anche dal Presidente della Repubblica, ma di dare a questo referendum che ci sarà, e penso che sarà in primavera, il suo significato reale: quello di una discussione pacata, civile e tecnica su quello che è un argomento giuridico-istituzionale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA