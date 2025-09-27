Nordio, Repubblica sottomessa a pm se vince no su Giustizia

agenzia

Ministro: 'Non sarebbe vittoria della sinistra ma delle Procure'

CATANIA, 27 SET – “Se dovesse vincere il ‘no’ se ci fosse l’alleanza con la magistratura non sarebbe una vittoria del centrosinistra, ma delle Procure e noi torneremmo ancora a una Repubblica sottomessa o condizionata dai magistrati e questo sarebbe un vulnus per la stessa parte politica che lo ha sostenuto” . Lo ha detto il ministro Carlo Nordio, parlando del referendum sulla Giustizia a Catania al ventesimo congresso dell’Unione delle camere penali italiane (Ucpi).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA