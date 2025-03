Nordio, su Delmastro enfatizzazione giornalistica

agenzia

La coalizione va avanti compatta

ROMA, 14 MAR – “E’ l’enfatizzazione giornalistica di una discussione complessa, che ha tenuto conto di varie problematiche connesse a una importante revisione costituzionale. Ma alla fine il risultato è stato ottimo, come l’amico Delmastro mi ha tempestivamente ribadito”. Lo ha dichiarato all’ANSA il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine dell’incontro delle camere penali a Venezia. “L’intera coalizione va avanti compatta, accelerando i tempi della doppia lettura parlamentare” sulla riforma della giustizia, ha aggiunto il ministro. “Delmastro ha già chiarito che la nostra condivisione è totale e senza riserve. Non abbiamo gettato maschere perché non ne abbiamo mai avute, e il testo della norma è trasparente e univoco”, ha poi affermato il ministro rispondendo alla presa di posizione dell’Anm. “Lo sgradevole processo alle intenzioni che alcuni membri dell’Anm continuano a fare, prospettando la soggezione del Pm all’esecutivo – conclude il guardasigilli – non aiuta il dialogo che ci proponiamo di mantenere, pur nella differenza di idee”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA