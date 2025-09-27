Nordio, suicidi in carcere non sono legati al sovraffollamento

agenzia

Ministro:'fardello dolore,favoriti da solitudine e disperazione'

CATANIA, 27 SET – “I suicidi in carcere sono un fardello di dolore e, purtroppo, anche negli altri Paese non è vada meglio, anzi peggio, ma questa non è una giustificazione o un’attenuante. Ma secondo noi non c’è una relazione tra il sovraffollamento e il fenomeno dei suicidi, caso mai favorisce l’aggressività, quello che favorisce i suicidio è la solitudine, è la disperazione. Molto spesso, fatto singolare, molti suicidi avvengono nell’imminenza della liberazione, che indica il disagio e la mancanza di speranza di chi sta per uscire”. Lo ha detto Carlo Nordio intervenendo al congresso Ucpi, con la sala che ha rumoreggiato alle parole del ministro.

