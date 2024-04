Nordio, uso Ia per alcuni reati è un’aggravante

agenzia

Per sostituzione persona, riciclaggio, truffa, frode informatica

ROMA, 23 APR – “Quando l’uso della IA è effettuato in modo insidioso costituisce aggravante specifica per tutta una serie di reati, come sostituzione di persona, rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi, truffa, frode informatica, riciclaggio, aggiotaggio. Per questi reati l’uso della IA costituisce una aggravante perché è un mezzo dannatamente insidioso e purtroppo efficace. Nessuno si illude che la norma penale costituisca un deterrente assoluto ma colma un vuoto di tutela”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in conferenza stampa dopo il Cdm.

