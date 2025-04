Nordio,per eseguire atto Cpi Putin deve entrare in Italia

agenzia

Ma non è mai venuto nè mai si è avuta notizia di un suo arrivo

ROMA, 24 APR – “Il Presidente russo Vladimir Putin, nei cui confronti vi è una richiesta della Corte penale internazionale, non è mai transitato in territorio italiano né mai si è avuta notizia che fosse in procinto di farvi ingresso. La presenza della persona o il suo imminente ingresso nel territorio dello Stato sono, infatti condizioni essenziali per i provvedimenti conseguenti”. Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, su quanto riportato dal Corriere della Sera circa lo stop dell’Italia al mandato d’arresto della Cpi nei confronti del presidente russo Putin.

