Norris, direttiva sulle ali non mi preoccupa

agenzia

Secondo Sainz "condizionerà relativamente" le prestazioni

ROMA, 29 MAG – “La direttiva sulle ali anteriori non mi preoccupa, come detto da Sainz ci saranno cambiamenti qua e là per puntellarle. Ma non ci sono problemi”. Lando Norris, in conferenza stampa a Barcellona, ha accennato ella novità regolamentare che dal GP di Spagna riduce la flessibilità delle appendici sul muso delle monoposto. “Se ne parla tanto, ma credo condizionerà relativamente – aveva sostenuto in precedenza Carlos Sainz – Non mi aspetterei più di un’oscillazione di un decimo rispetto a prima e non credo possa esserci grande differenza. Ma a centro gruppo un decimo può farsi sentire”.

