Notizie Flash: 1/a edizione – L’estero

agenzia

Washington. La Marina americana ha riferito di aver distrutto un missile balistico lanciato dai miliziani yemeniti Houthi e che mirava a colpire la nave MV Yorktown nel Golfo di Aden. Su ‘X’ il Centcom, il Comando Centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato che non sono stati segnalati feriti o danni a navi statunitensi, della coalizione o commerciali nell’incidente.

Hong Kong. E’ di 5 morti e 27 feriti il bilancio di un incendio scoppiato in una palestra in un palazzo residenziale di Hong Kong, nel vivace quartiere di Kowloon. Lo riferiscono la polizia e i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme un’ora dopo che è stato dato l’allarme.

Washington. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rivolto un pensiero speciale per i palestinesi della Striscia di Gaza durante i suoi auguri per l’Eid al-Fitr, che segna la fine del mese sacro all’Islam di Ramadan. ”Mentre le famiglie e le comunità musulmane si riuniscono per l’Eid al-Fitr, stanno anche riflettendo anche sul dolore provato da così tanti. I miei pensieri vanno a coloro che in tutto il mondo sopportano conflitti, fame e sfollamenti, anche in luoghi come Gaza e il Sudan’, ha scritto Biden in un post su X.

Washington. Il Dipartimento di Stato americano ha approvato un pacchetto urgente di vendite militari estere del valore di 138 milioni di dollari per rafforzare la difesa aerea Hawk dell’Ucraina, consentendo in particolare le riparazioni e l’approvvigionamento di pezzi di ricambio necessari per i sistemi missilistici. In una nota il Dipartimento di Stato ha spiegato che ”l’Ucraina ha un urgente bisogno di aumentare le sue capacità di difesa dagli attacchi missilistici russi e per le capacità aeree delle forze russe. Mantenere e sostenere il sistema missilistico Hawk migliorerà la capacità dell’Ucraina di difendere il suo popolo e di proteggere le infrastrutture nazionali critiche”.

Kiev. L’Aeronautica militare dell’Ucraina ha abbattuto nella notte 14 droni e due missili. In una nota si legge che le unità di difesa aerea ucraine hanno distrutto 14 dei 17 droni di tipo Shahed di fabbricazione iraniana lanciati dalla Russia durante la notte e due missili Kh-59.

Washington. E’ stata eseguita la condanna a morte emessa nei confronti di Brian Dorsey, riconosciuto colpevole dell’omicidio di sua cugina Sarah Bonnie e del marito di lei Benjamin Bonnie nel 2006. L’esecuzione è avvenuta tramite iniezione letale nel carcere di Bonne Terre nel Missouri, come ha spiegato il portavoce del Dipartimento penitenziario dello Stato Karen Pojmann, ed ”è andato tutto liscio”. E questo nonostante un impegno straordinario da parte di 72 funzionari penitenziari e del giudice d’appello per commutare la sua condanna a morte in ergastolo. Il governatore del Missouri Mike Parson ha infatti negato un appello dell’ultimo minuto per sospendere l’esecuzione di Dorsey, 52 anni, e anche la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di intervenire.

Teheran. “Israele deve essere punito e sarà punito” per il raid aereo che ha distrutto il consolato iraniano in Siria. Lo ha dichiarato il leader supremo della Repubblica islamica dell’Iran, il Grande Ayatollah Ali Khamenei, in un sermone seguito alla preghiera dell’Eid al-Fitr nella Grande Moschea di Teheran, dove una grande folla si è radunata per celebrare la fine del Ramadan.

Kiev. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si è detto ”scettico” sul piano di pace illustrato dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e che prevede la cessione di alcuni territori alla Russia. Nel corso di un’intervista esclusiva con Politico, Zelensky ha avvertito che l’influenza russa ha penetrato il sistema politico statunitense e ha respinto l’odea di Trump e dei suoi alleati per porre fine rapidamente alla guerra.

Washington. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto a Israele di accettare unilateralmente un cessate il fuoco della durata da sei a otto settimane. Lo ha detto lo stesso Biden nel corso di una intervista all’emittente Univision, segnalando un cambiamento rispetto al precedente legame tra una tregua a Gaza e il rilascio di alcuni degli ostaggi che Hamas tiene nella Striscia. “Quello che chiedo è che gli israeliani domandino semplicemente un cessate il fuoco, consentano per le prossime sei, otto settimane l’accesso totale a tutto il cibo e le medicine” di cui ha bisogno la popolazione di Gaza, ha detto Biden.