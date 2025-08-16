Nove palestinesi uccisi a un centro di distribuzione aiuti

agenzia

Fonti locali a Wafa,'spari truppe israeliane con mitragliatrici'

ROMA, 16 AGO – Nove civili palestinesi sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti dal fuoco israeliano nella Striscia di Gaza settentrionale, secondo fonti locali riprese dall’agenzia palestinese Wafa. Le fonti hanno riferito che le truppe israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici contro gli operatori umanitari in un’area di distribuzione nella Striscia di Gaza settentrionale. Dall’alba di oggi – riporta Al Jazeera – sono stati uccisi in tutta la Striscia di Gaza 25 palestinesi, tra i quali 12 ai centri per la distribuzione degli aiuti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA