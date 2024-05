NTC garantisce solidità a lungo termine al proprio portafoglio di prodotti oftalmici con una nuova certificazione MDR

agenzia

MILANO, 30 maggio 2024 /PRNewswire/ — NTC, azienda farmaceutica internazionale con sede in Italia, con un focus specifico in oftalmologia e con un portafoglio significativo anche in ginecologia e gastroenterologia, prosegue nel suo percorso di certificazione e riceve la quinta approvazione del Certificato Regolamento sui dispositivi medici (MDR), questa volta per la sua soluzione oftalmica ipertonica a base di NaCl 5% multidose.

NTC ha avviato nel 2018 il suo piano di attività per trasferire con successo i suoi 32 fascicoli tecnici di dispositivi medici – che rappresentano oltre 200 codici prodotto solo in Europa – dalla Direttiva UE al Regolamento sui dispositivi medici 2017/745 (MDR).

“Per costruire basi solide e favorire una crescita sostenibile”, afferma Riccardo Carbucicchio, CEO di NTC, “andiamo avanti in modo proattivo già da tempo e abbiamo iniziato a lavorare per soddisfare i requisiti MDR e ottenere il rinnovo del marchio CE per i nostri dispositivi medici, secondo il nuovo regolamento UE, prima delle scadenze. In questo modo continuiamo a proteggere il nostro portafoglio e a dare continuità a lungo termine agli accordi in essere con i nostri clienti, a beneficio di molti pazienti nei numerosi paesi in cui i nostri prodotti sono commercializzati”.

MDR intende garantire ai mercati dispositivi medici efficaci e sicuri, adeguatamente documentati, e stabilire nuovi standard anche per le sperimentazioni cliniche. Oltre a ciò, fornisce un quadro normativo che sostiene l’innovazione e la competitività del settore dei dispositivi medici nell’UE.

Silvia Regondi, Chief Operations Officer di NTC, afferma: “Le partnership con le aziende produttrici, insieme alla competenza dei nostri reparti di ricerca e sviluppo, qualità e regolamentazione, ci consentono di sostenere le nostre soluzioni terapeutiche innovative destinate a soddisfare le esigenze mediche non soddisfatte dei pazienti in Europa e nel mondo. Stiamo seguendo con molta attenzione il feedback che riceviamo dagli organismi di regolamentazione durante il percorso di registrazione”.

NTC rafforza la sua credibilità fornendo fascicoli di buona qualità, nel contesto di questa importantissima trasformazione nella regolamentazione dei dispositivi medici in Europa.

Informazioni su NTC

Azienda farmaceutica con sede a Milano, con distributori e partner in più di 100 paesi, impegnata nella ricerca, sviluppo, registrazione e commercializzazione di farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari in oftalmologia e in altre aree terapeutiche tra cui pediatria, ginecologia e gastroenterologia . NTC offre a più di 200 partner prodotti farmaceutici innovativi e di elevato standard qualitativo. Per ulteriori informazioni visitate www.ntcpharma.com

