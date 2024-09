Nubifragi e fiumi in piena, allerta per maltempo estremo

agenzia

In Emilia Romagna e Marche in 36 ore la pioggia di tutto autunno

ROMA, 19 SET – Piogge torrenziali e fiumi in piena, è allerta rossa per il maltempo estremo. E’ quanto afferma Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. “Anche nelle prossime 24-36 ore – sottolinea – le piogge batteranno in modo violento su alcune aree del nostro Paese, con temporali a macchia di leopardo, comunque non esclusi quasi ovunque da nord a sud. Prestiamo la massima attenzione specie in Emilia Romagna e Marche, ma anche su gran parte della fascia adriatica centro-meridionale e sul Basso Tirreno”. La giornata odierna vedrà ancora il maltempo accanirsi su Emilia Romagna (alcune zone in allerta rossa) e Marche con oltre 80-90 mm di pioggia che, cumulati con i giorni precedenti, causeranno un totale pluviometrico che localmente potrebbe superare i 300 mm in 3 giorni. “La pioggia dell’interno autunno”, continua Garbinato. In particolare, non si possono escludere ancora dei nubifragi in Emilia, su tutta la fascia adriatica, dalla Romagna alla Puglia, e localmente anche su Campania e Sicilia orientale. Le temperature resteranno autunnali con massime sotto i 22-24°C, con picchi oltre i 30 solo in Sicilia. Venerdì ci saranno le ultime piogge di questa fase critica: sono attesi isolati fenomeni su Marche, Emilia Romagna e al sud. anche se non sono esclusi dei temporali anche intensi. Dal pomeriggio il tempo previsto un miglioramento. Il weekend vedrà, finalmente, tanto sole e un rialzo delle temperature. Al nord le temperature saliranno fino a 26 gradi, al centro sono previsti 27°C a Roma, mentre si la colonnina di mercurio salirà fino ad oltre i 30°C al sud specie in Sicilia. Nel dettaglio – Giovedì 19. Al nord: maltempo in Emilia Romagna. Al centro: diffusa instabilità specie sul versante adriatico. Al sud: instabile e fresco. – Venerdì 20. Al nord: graduale miglioramento. Al centro: ultime piogge. Al sud: più soleggiato, ma a tratti instabile. – Sabato 21. Al nord: sole. Al centro: soleggiato, salvo nubi sui rilievi. Al sud: bel tempo prevalente. – Tendenza: maggiore stabilità atmosferica nel corso del weekend poi nuova perturbazione atlantica in arrivo da lunedì 23 settembre.

