Nubifragio nel Bergamasco, voli dirottati a Orio al Serio

agenzia

Danni a Como e Treviglio. A Milano piena del Seveso e del Lambro

MILANO, 05 LUG – Un forte nubifragio si è abbattuto sabato mattina nel Bergamasco: diversi voli diretti a Orio al Serio sono stati dirottati su altri scali e i voli in partenza hanno registrato qualche ritardato. In particolare 13 i voli in arrivo dirottati: 9 a Bologna, 3 a Malpensa e uno a Verona. Alcune partenze poi sono ritardate in attesa del riposizionamenti dei velivoli dirottati. A Milano preoccupazione per i livelli del fiume Seveso e del Lambro. Il forte temporale ha colpito in particolare la città di Treviglio (Bergamo), dove si sono registrate raffiche di vento molto forti che hanno causato la caduta di alcune piante sulle strade e su alcune auto in sosta. In via Matteotti una lastra di pietra si è staccata da un cornicione di un palazzo ed è finita sulla capote di un’auto in sosta e che in quel momento era per fortuna vuota. Danni anche alle bancarelle del mercato settimanale del sabato, con alcuni teloni volati via per il vento e le strutture danneggiate. Un violento nubifragio, con vento forte e pioggia, ha causato allegamenti e disagi anche in provincia di Como. Chiusa una corsia sul lungolago, nel capoluogo lariano si registrano allagamenti nella centralissima piazza Cavour, e nel parcheggio del supermercato Aldi, dove le auto sono finite sott’acqua. A Cantù (Como) durante il temporale è crollato il muro di una villetta. Disagi anche a Clusone, in provincia di Bergamo, per una violenta grandinata che ha imbiancato le strade. In Lombardia, e in particolare a Milano, il fiume Seveso ha raggiunto il livello di attenzione e la piena è giunta a Milano, dove MM ha attivato la vasca di protezione e di smaltimento delle acque. Preoccupa anche il Lambro, e la Protezione civile nel parco omonimo monitora il livello sempre più alto per far evacuare, nel caso, le attività presenti nell’area verde.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA