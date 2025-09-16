Nucleare, accordo fra Eagles e regolatori su autorizzazioni

agenzia

Studio comune delle procedure, coinvolta Ansaldo Nucleare

GENOVA, 16 SET – Il Consorzio Eagles per la costruzione di piccoli reattori nucleari modulari (ne fa parte Ansaldo Nucleare) ha avviato una iniziativa di “pre-licensing” con le autorità di regolamentazione nucleare di Belgio (Fanc), Italia (Isin) e Romania (Cncan), per il suo reattore Eagles-300. L’accordo è stato siglato a Vienna a margine della 69esima Conferenza Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Iaea). Era presente il direttore generale dell’agenzia, Rafael Mariano Grossi. Il pre-licensing è un dialogo preliminare fra i regolatori nucleari e gli sviluppatori tecnologici, prima della presentazione formale di una domanda di autorizzazione. Lo scopo è individuare in anticipo potenziali criticità, e consentire un processo autorizzativo successivo più efficiente. Oggi ogni paese applica regole e procedure di autorizzazione proprie per gli Small Modular Reactor (Smr), costringendo gli sviluppatori a ripetere i processi di licensing in ogni giurisdizione. L’armonizzazione internazionale può fare la differenza, riducendo duplicazioni e accelerando la diffusione. Il progetto di pre-licensing Eagles-300 è un’iniziativa senza precedenti: per la prima volta autorità di regolamentazione nazionali iniziano a collaborare nella fase iniziale di sviluppo. Eagles-300 è un reattore modulare compatto raffreddato a piombo, con una potenza elettrica di circa 300 Megawatt. Dovrebbe arrivare sul mercato nel 2039. Il design modulare consente una costruzione più rapida, minori costi d’investimento e flessibilità di applicazione. Oltre all’elettricità, può fornire calore per usi industriali e produzione di idrogeno. Il reattore prevede anche l’uso di combustibile riciclato, riducendo i rifiuti radioattivi e aumentando l’efficienza delle risorse.

