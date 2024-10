Nucleare: Calenda, ‘basta ipocrisie, Pdl popolare perché non emette e si risparmiano 800mld’

agenzia

Roma, 24 ott “E’ tempo di smetterla con l’ipocrisia sul nucleare. Non c’è un solo motivo per non farlo, anzi”. Lo ha detto Carlo Calenda presentando, con i Radicali e una serie di associazioni, una Proposta di legge di iniziativa popolare. “Sul nucleare c’è stato il primo atto di populismo del Paese, che lo ha condannato i costi alti e a un mix energetico inquinante. Il nucleare insieme alle rinnovabili è il mix che stiamo proponendo”, ha spiegato il leader di Azione.

La Pdl impegna il governo, “entro 6 mesi dall’approvazione, a disciplinare la realizzazione e l’esercizio di centrali nucleari della tecnologia migliore disponibile”. Calenda ha spiegato che “sul nucleare c’è da fare una battaglia importante di opinione pubblica, oggi fortemente più orientata al nucleare”.