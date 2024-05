Nucleare: Nicita (Pd), ‘no a deposito scorie in provincia Trapani’

agenzia

Roma, 2 mag. “La mia vicinanza al popolo trapanese oggi sceso in piazza per dire no al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. È impensabile che un territorio come quello della provincia di Trapani, naturalmente vocato al turismo e all’agricoltura, possa essere trasformato in una discarica di scorie nucleari”. Così il senatore del Pd e candidato alle elezioni europee, Antonio Nicita, assente alla manifestazione odierna a Trapani per impegni istituzionali a Roma ribadisce la sua posizione contro la decisione della Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni (Sogin) di individuare nella provincia trapanese, a Calatafimi-Segesta e a Trapani, gli unici due siti idonei in tutta la Sicilia per ospitare 92.000 metri cubi di scorie nucleari e di diversa radioattività.

“Avrei voluto essere in piazza oggi con i cittadini e gli amministratori del territorio – continua Nicita – ma soprattutto con le centinaia di giovani che hanno deciso di unirsi alla protesta. Bene ha fatto il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida a coinvolgere le scuole: il futuro appartiene alle nuove generazioni, che devono essere sempre più consapevoli dei reali rischi che la loro terra corre. Una terra fatta di paesaggi stupendi, riserve naturali e coltivazioni d’eccellenza non può accettare di diventare la pattumiera d’Italia”.