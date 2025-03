Nucleare: Renzi, ‘pronti a votare sì, ma no alle mosse da Meloni-influencer’

agenzia

Roma, 1 mar “Se il provvedimento sarà fatto bene siamo pronti a votarlo in aula”. Lo dice Matteo Renzi, al ‘Foglio’, sulla provvedimento sul nucleare votato ieri dal Cdm. “Siamo a favore del nucleare da sempre ma visti i precedenti qualche dubbio c’è. Noi non dimentichiamo che su questi temi la premier Meloni e una bandieruola”, spiega il leader di Iv.

“Non prendiamoci in giro. Riaprire il dibattito sul nucleare, in piena emergenza bollette, è la classica mossa da influencer”, prosegue Renzi che poi spiega: “Sul Tap mi contestava in Puglia e meno male che abbiamo retto. In Abruzzo mi attaccava sulle trivelle. E’ successo anche sul petrolio in Basilicata, a Piombino con il rigassificatore. Stesso discorso per il termovalorizzatore, da Roma alla Toscana”.