Numero antiviolenza sarà proiettato su facciata del Campidoglio

Minuto di silenzio, poi approvata all'unanimità mozione Pd

ROMA, 03 APR – Un minuto di silenzio per le giovani vittime di femminicidio, Ilaria Sula e Sara Campanella. Su proposta della capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio l’Assemblea capitolina si è aperta oggi con un momento di raccoglimento di tutta l’Aula dedicato alle due studentesse universitarie uccise a Roma e Messina e a tutte le vittime di femminicidio. L’Assemblea Capitolina ha approvato all’unanimità una mozione presentata dalla consigliera Giulia Tempesta e sottoscritta da tutte le forze politiche per rafforzare l’impegno istituzionale contro la violenza di genere. Un atto che chiede che, nell’ambito delle iniziative che Roma porta avanti per contrastare la violenza di genere, sulla facciata del Palazzo Senatorio venga proiettato il numero antiviolenza 1522, affinché le donne e tutta la comunità cittadina siano sensibilizzate, informate sull’esistenza di questo servizio di aiuto e supporto e soprattutto non si sentano più sole. “Vogliamo esprimere ancora una volta il cordoglio da parte di tutti noi, alla famiglia, alle amiche e agli amici, ai compagni di studio di Ilaria e Sara – afferma il gruppo consiliare del Partito democratico – e ringraziare le studentesse e gli studenti che in queste ore stanno manifestando in difesa delle donne”. “È un segnale importante e di grande attenzione da parte delle istituzioni che vogliono rivolgersi direttamente a milioni di donne – ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – Roma è impegnata concretamente a creare strumenti per combattere ogni forma di violenza sulle donne, a partire dall’incremento dei centri antiviolenza sul territorio e da un’azione costante per sensibilizzare i giovani anche attraverso i bandi per l’educazione socioaffettiva”.

