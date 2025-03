Numero Blu rafforza la sua presenza in Sicilia con l’apertura di una seconda sede nella città di Palermo.

agenzia

– Milano, 6 marzo 2025 – Numero Blu, azienda italiana leader nel settore del Business Process Outsourcing (BPO), continua la sua espansione sul territorio nazionale con l’apertura di una ulteriore sede a Palermo, in viale Regione Siciliana 8161. Questa nuova struttura si affianca infatti alla sede già operativa in via Ugo La Malfa 30 e rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di crescita dell’azienda, rafforzando la sua presenza strategica in Sicilia.

La nuova sede, che si estende su oltre 1.000 mq, è stata progettata con un layout moderno e funzionale, ponendo al centro il benessere e la qualità della vita dei lavoratori: particolare attenzione è stata riservata alla creazione di spazi confortevoli e accoglienti, con aree dedicate al relax e alla socializzazione, favorendo così un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo.

Per la nuova sede è previsto un piano di crescita che vede l’inserimento di circa 350 risorse nei prossimi sei mesi. Le principali attività riguarderanno i settori Finance, Payments, Insurance & Automotive, con un focus sull’innovazione e la digitalizzazione dei processi.

Alla guida di questa nuova fase di espansione è stato confermato Mauro Nobilomo, già direttore della prima sede palermitana. Con oltre vent’anni di esperienza nel BPO e una solida expertise nell’integrazione di soluzioni innovative per la Customer Experience, Nobilomo avrà il compito di consolidare e ampliare l’offerta di Numero Blu in Sicilia, guidando la sede in un percorso di crescita sostenibile e orientato all’eccellenza.

“Sono entusiasta di questa nuova apertura”, dichiara Mauro Nobilomo. “Questa sede non è solo un ampliamento fisico, ma rappresenta un’evoluzione del nostro approccio operativo. Abbiamo voluto creare un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, in cui tutti coloro che ne fanno parte, possano sentirsi valorizzati e supportati nella propria crescita. L’integrazione di nuove tecnologie e processi ci consentirà inoltre di garantire maggiore efficienza e benessere per i nostri colleghi, che sono il cuore pulsante dell’azienda.”

Con l’inaugurazione della nuova sede, Numero Blu rafforza il suo impegno nello sviluppo del territorio, creando nuove opportunità di impiego e crescita professionale. L’azienda continua a investire nella qualità del lavoro con l’obiettivo di rendere ogni sede un punto di riferimento per eccellenza, inclusione e sostenibilità.