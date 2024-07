Nuoto artistico: ultima vittoria, addio e lacrime per Minisini

agenzia

Agli assoluti ennesimo show per il campione romano che si ritira

ROMA, 21 LUG – Il suo ultimo free, con vittoria, e poi le lacrime. L’addio di Giorgio Minisini alle gare segna il gran finale dei campionati estivi di nuoto artistico: il campione romano, oro ai mondiale di Doha, aveva annunciato pochi giorni fa la sua ultima uscita in vasca da atleta. Il lungo applauso del pubblico ha introdotto l’ennesimo show di Minisini, portacolori di Fiamme Oro e Aurelia Nuoto: che vale l’oro. Il suo “My Way” accende l’entusiasmo del pubblico romano: un esercizio di rottura rispetto a quanto visto finora, con il celebre brano nella versione punk dei Sex Pistols. Esercizio preparato con Mariangela Perrupato e Manila Flamini, ex compagne di mixed e successivamente allenatrici alle Fiamme Oro. Minisini è primo con 233.7543. Nel giorno dell’uscita di scena tutta la famiglia a sostenerlo: alle sue spalle si è piazzato quello che potrebbe diventare il suo erede, Filippo Pelati, campione europeo junior a Malta. All’applauso corale e con il pubblico che gridava il suo nome, Minisini non ha trattenuto le lacrime. Dieci medaglie ai mondiali, dieci medaglie agli europei, in dieci anni il romano ha vinto tutto. E il presidente della Fin, Paolo Barelli gli aveva già ricordato che le porte della Nazionale restano sempre aperte a un campione che ha superato stereotipi” aiutando il nuoto artistico a crescere “a diventare inclusivo. Lasci un’enorme eredità a favore dei tanti giovani che praticano e si stanno avvicinando a questo sport. Ne sei diventato simbolo e idolo. Noi ti ringraziamo” l’omaggio a Minisini da Federazione e dalla sua società.

