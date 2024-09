Nuoto: Ceccon, prossimo obiettivo possono essere Mondiali

agenzia

'Ora ricomincio allenamenti, sono atleta che ha fame'

MILANO, 19 SET – “Dopo Parigi c’è soddisfazione per il risultato raggiunto e consapevolezza di poter raggiungere altri obiettivi. Al momento non ho ancora deciso quali possano essere. Posso cambiare gara, ne ho la possibilità. Ecco, potrebbero essere i Mondiali”: lo dice Thomas Ceccon a margine dell’evento ‘Un sogno chiamato Parigi 2024’ con gli atleti ambassador di Allianz. Il campione olimpico cerca di proiettare le ambizioni sui Mondiali in scena a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto 2025, ma ora dovrà concentrarsi sul ritorno in acqua per gli allenamenti. “Per ora c’è pochissima voglia di tornare ad allenarmi, poi quando entri in acqua cambia tutto e ti diverti da matti. È più di un mese che non mi alleno, è dura”, racconta. A gennaio andrà in Australia, probabilmente a “Brisbane, per cercare nuovi stimoli, si migliora cambiando, anche se non è detto”, dopo un oro che lo ha reso grande. “A Parigi il mio allenatore mi ha detto: ‘tu non devi vincere, devi voler vincere’. Mi ha fatto pensare. Volevo l’oro. Ed ora dopo aver vinto tutto ricominciare da zero non è facile ma sono un atleta che ha molta fame”. La medaglia non la indossa. Troppo preziosa e non va rovinata “quella di Tokyo l’ho trattata un po’ così, nella borsa senza scatola. Questa non si tocca. Per ora resta in banca”.

