Nuoto: Fin respinge reclamo Rampelli, al via ricorso al Coni

Roma, 27 ago. È stato respinto ieri dalla Corte di Appello Federale della Fin anche il reclamo presentato dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli contro la sentenza del Tribunale federale che aveva bocciato la sua candidatura alla presidenza della Federnuoto in competizione con l’uscente Paolo Barelli, che guida la Federazione ininterrottamente da 24 anni. Lo si apprende da fonti parlamentari. La sentenza arriva a soli 12 giorni dall’Assemblea ordinaria nazionale elettiva che, al momento, vede quindi lo stesso Barelli quale unico candidato, tuttavia ‘costretto’ a prendere il 67% dei consensi per non uscire di scena.