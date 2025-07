agenzia

Singapore, 30 lug. Simone Cerasuolo conquista la medaglia d’oro nei 50 rana uomini ai Mondiali di nuoto di Singapore. E’ il primo oro in vasca per l’Italia in questi mondiali oltre a quello sempre oggi nei tuffi. L’azzurro ha chiuso con il tempo di 26.54 battendo il russo Kirill Prigoda, argento in 26.52 e il cinese Haiyang Qin, bronzo in 26.67.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA