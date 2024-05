Nuova Dacia Sandero Streetway Journey

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – DACIA Sandero é un grandissimo successo europeo ed italiano. Nel vecchio continente si attesta al primo posto nel canale delle vendite a privati dal 2017 e addirittura secondo modello in tutti i canali in Europa nel 2023, con 3 milioni di unitá vendute dal 2008. In Italia é ancor oggi l’auto estera piú venduta e, dal lancio, ha conquistato oltre 350 mila clienti. All’interno della gamma Sandero, la versione Streetway é quella piú a vocazione urbana, piú stradale (rispetto alla Stepway che ha una vocazione da crossover, ndr) e copre circa un terzo delle vendite e oggi si presenta con una interessante novitá. Viene resa disponibile l’inedito allestimento Journey che si va a posizionare al vertice della gamma di Sandero Streetway. Ordinabile da qualche giorno, il Journey é un allestimento che caratterizza da tempo le Dacia piú dotate e complete del listino. Pur conservando lo spirito di essenzialitá e concretezza proprie della filosofia del Brand, questo inedito allestimento presenta una ricca dotazione di serie: climatizzatore automatico, sensori parcheggio anteriori e posteriori con telecamera, sistema di allerta angolo cieco, sistema keyless per aprire ed avviare l’auto, cerchi in lega da 16″ Randia e molto altro come l’antenna shark al tetto, le soglie battitacco, i divisori vano bagagli e il supporto rimovibile per lo smartphone. Non bastasse, é possibile integrare ulteriormente la dotazione scegliendo pochi optional a richiesta come il Pack Techno (freno di stazionamento elettrico + sedile conducente regolabile in altezza + bracciolo anteriore con vano portaoggetti) o il Media NAV (sistema di navigazione con mirroring via cavo + 2 aggiornamenti gratuiti per 3 anni e mappa Europa Ovest). Nuova Sandero Streetway Journey é disponibile con due diverse motorizzazioni: benzina TCe 90 abbinato al cambio automatico CVT o benzina / GPL ECO-G 100 con cambio manuale, entrambi sovralimentati con turbo e adatti per la cittá ma non solo. Efficienti e parsimoniosi, rispondono alle esigenze specifiche di diversi utilizzatori. Una ricca dotazione, quindi, per un sovrapprezzo di appena 1.000 euro rispetto all’allestimento Expression. Nuova Sandero Streetway Journey ha un listino (chiavi in mano) di 16.700 euro per la versione ECO-G 100 a benzina / GPL e di 17.550 euro per la versione TCe 90 a benzina con cambio CVT. Questo nuovo e inedito allestimento é disponibile in 6 diverse tinte di carrozzeria, di cui due nuove: il Verde Oxide e il Grigio Scisto. Come tutte le Sandero MY24, anche questa versione beneficia di tutte le evoluzioni introdotte in ambito di sicurezza e di stile e punta a soddisfare esigenze di mobilitá ancor piú elevate. Una nuova proposta che conquisterá anche per l’eccezionale rapporto qualitá prezzo, da sempre una delle frecce nell’arco di Dacia. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 28-Mag-24 15:40

