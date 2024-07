Nuova esplosione sullo Stromboli, fenomeno verso esaurimento

agenzia

Turisti fatti allontanare dalle spiagge per precauzione

PALERMO, 11 LUG – E’ in fase di esaurimento il nuovo evento parossistico sullo Stromboli che ha determinato tra le 14:07 e le 14:10 una colonna eruttiva, un flusso piroplastico lungo la Sciara del fuoco e una forte esplosione con un’alta nube sull’isola. Lo ha comunicato l’Ingv sottolineando che dal punto di vista sismico “l’ampiezza media del tremore ha raggiunto in corrispondenza dell’evento parossistico un livello molto alto seguito da un rapido decremento fino a raggiungere attualmente il livello medio”. Sull’isola, dove il 4 luglio scorso era scattata l’allerta rossa della Protezione Civile in seguito all’intensa attività piroplastica, anche oggi sono state adottate misure di sicurezza facendo allontanare per precauzione dalla spiagge turisti e residenti e distribuendo mascherine per proteggersi dalla cenere.

