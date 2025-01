agenzia

Lo stabilisce la conferenza dei capigruppo della Camera

ROMA, 15 GEN – Il Parlamento in seduta comune per eleggere i giudici della Corte Costituzionale si riunirà – ove non vi fossero ulteriori novità e comunque previa intesa con il Senato giovedì prossimo 23 gennaio. E’ quanto emerso dalla riunione dei capigruppo della Camera.

