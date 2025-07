Nuove sanzioni Gb sulla Russia, nel mirino 007 del Gru

agenzia

Accusati d'intrusione nel Regno, oltre che per guerra in Ucraina

LONDRA, 18 LUG – Nuove sanzioni contro la Russia da parte del governo britannico di Keir Starmer, che torna a prendere di mira questa volta i servizi segreti militari di Mosca del Gru, colpendo tre unità e 18 ufficiali, secondo un comunicato diffuso dal Foreign Office. Londra afferma di avere raccolto elementi per “esporre” il coinvolgimento del Gru in “attività maligne” di minacce e interferenze recenti contro il Regno e i suoi alleati, oltre che nella vicenda del tentato avvelenamento nel 2018 in Inghilterra dell’ex spia doppiogiochista Sergey Skripal e di sua figlia Yulia e nel bombardamento di Mariupol, nella guerra in Ucraina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA