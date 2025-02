agenzia

Tasso sale al 6,2% contro il 6,1%, in linea con le previsioni

MILANO, 31 GEN – In gennaio i nuovi disoccupati in Germania sono stati 11mila, rispetto ai 14 mila attesi dalle stime della vigilia e ai 10mila di dicembre. Il tasso di disoccupazione sale leggermente al 6,2% contro il 6,1% del mese precedente, ma in linea con le previsioni.

