Nuovo appello del Papa, “sia pace nel mondo”

agenzia

"Russi e ucraini sono fratelli, cugini, si intendano tra loro"

AJACCIO, 15 DIC – ll Papa all’Angelus ha chiesto alla “Madunnuccia”, venerata in Corsica, di intercedere per la pace. “Da quest’Isola del Mediterraneo, eleviamo a lei la supplica per la pace: pace per tutte le terre che si affacciano su questo Mare, specialmente per la Terra Santa dove Maria ha dato alla luce Gesù. Pace per la Palestina, per Israele, per il Libano, per la Siria, per tutto il Medio Oriente! Pace per il Myanmar. E la Santa Madre di Dio ottenga la sospirata pace per il popolo ucraino e il popolo russo. Sono fratelli, sono cugini, che si intendano. La guerra è sempre una sconfitta. Pace”, è stato l’appello di Papa Francesco”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA