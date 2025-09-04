Nuovo bilancio a Lisbona, 17 i morti e 21 feriti

agenzia

11 stranieri tra i feriti, confermato un solo italiano

LISBONA, 04 SET – Si aggiorna ulteriormente il bilancio dei morti e dei feriti nell’incidente della funicolare di Lisbona. L’ultimo briefing di pochi minuti fa della Protezione civile di Lisbona parla di 38 vittime coinvolte: 17 morti e 21 feriti, tra cui 11 stranieri. Per quanto riguarda la nazionalità dei feriti, si sa che c’è solo un ferito italiano, che dovrebbe corrispondere alla donna italiana di cui già si sapeva. Per il resto ci sono quattro portoghesi, due tedeschi, due spagnoli, una sudcoreana, un capoverdiano, un canadese, un francese, una svizzera e un marocchino, mentre di altri quattro feriti non si conosce ancora la nazionalità.

