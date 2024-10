Nuovo contingente protezione civile Fvg partito per l’Emilia

agenzia

Sono 35 volontari e 2 funzionari

PORDENONE, 26 OTT – Sono 35 i volontari della Protezione civile Fvg e due funzionari, il quarto contingente della Protezione civile Fvg, partiti ieri per l’Emilia Romagna per dare assistenza nell’area di Pianoro. Il contingente verrà equipaggiato con moduli e attrezzatura per lavaggio e macchine movimento terra per lo sgombero dei rifiuti e del materiale accumulato. Lo rende noto l’assessore Fvg alla Protezione Civile Riccardo Riccardi. Tra settembre e ottobre sono stati numerosi gli uomini e mezzi impiegati anche in Fvg per gli eventi atmosferici verificatisi in regione. Riccardi ha precisato che “la nostra presenza in loco è diventata operativa dal 18 ottobre; dopo la diramazione dell’ allerta rossa che tra le altre Regioni interessava anche l’Emilia Romagna e alla convocazione urgente del comitato tecnico delle Regioni, sono stati chiesti e inviati i primi 2 funzionari a Ravenna. Poi, è stata richiesta l’attivazione urgente della colonna mobile in assetto Kit idraulico cui è seguita la partenza domenica 20 del primo contingente: 11 volontari e due funzionari”. Nella stessa giornata è stato inviato anche un secondo contingente (16 volontari e 2 funzionari): entrambi i gruppi sono stati destinati ai comuni di Zola Pedrosa e Anzola. Un terzo contingente è partito mercoledì 23 ottobre per dare il cambio al primo turno (24 volontari) per le medesime zone. Il contingente si tratterà fino a domenica 27″. “Tra settembre e ottobre – ha concluso l’assessore – sono state avviate 39 attività di somma urgenza in 23 comuni della Regione, per viabilità, mitigazione del rischio esondazione, messa in sicurezza dopo frane, per 3 milioni di euro. Poi, il sistema del volontariato è intervenuto in Fvg per le criticità emerse con 535 volontari, in 222 attività con utilizzo di 156 mezzi e 75 attrezzature e dotazioni”.

