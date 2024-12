agenzia

E' il decimo pacchetto di aiuti dall'inizio della guerra

ROMA, 16 DIC – Ok dal governo ad un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina. Il decreto – il decimo dall’inizio della guerra – sarà illustrato mercoledì al Copasir dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, a quanto si apprende. Come per i precedenti provvedimenti, l’elenco dei materiali da inviare a Kiev è secretato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA