Nuovo incidente sul Cervino, morto un altro alpinista

E' successo sul versante svizzero, stava scendendo dalla cima

AOSTA, 17 AGO – Un alpinista è morto ieri pomeriggio – ma la notizia è stata diffusa solo oggi dalla Polizia cantonale – mentre scendeva dalla cima del Cervino sul versante svizzero. L’incidente è avvenuto verso le 14,30 sulla cresta dell’Hörnli, a 4.200 metri di quota. Lo scalatore, probabilmente in solitaria, è precipitato per circa 800 metri sul versante nord, finendo sul ghiacciaio del Cervino. A dare l’allarme un alpinista. Sul posto l’elicottero di Air Zermatt che ha recuperato il corpo e lo ha portato a valle. L’identificazione della vittima è in corso.Si tratta del terzo morto in pochi giorni sul versante elvetico del Cervino.

