Nuovo investimento minerario, metallurgico e industriale su larga scala da parte di METLEN, per un importo pari a 295,5 milioni di Euro

Sviluppo di una linea di produzione integrata per bauxite, allumina e gallio

ATENE, Grecia, 17 gennaio 2025 /PRNewswire/ — METLEN Energy & Metals (METLEN) annuncia che il Comitato per la metallurgia, in una sessione congiunta con il Comitato per l’allocazione del capitale, ha preso oggi, 16 gennaio 2025, la decisione finale di investimento (FID) per procedere con l’implementazione di un nuovo investimento su larga scala nella produzione di bauxite, allumina e gallio.

Questo progetto epocale, che verrà realizzato ad Agios Nikolaos, in Beozia, all’interno dello storico stabilimento “Aluminium of Greece”, rappresenta una pietra miliare nella storia del settore metallurgico. Esso migliorerà significativamente la capacità produttiva, incorporando per la prima volta nella produzione industriale il gallio, un materiale fondamentale per il futuro dell’Europa.

Il piano di investimenti da 295,5 milioni di euro mira a raggiungere una capacità produttiva complessiva di 2 milioni di tonnellate di bauxite (all’anno), 1.265.000 tonnellate di allumina (rispetto alle 865.000 tonnellate attuali) e 50 tonnellate di gallio per la prima volta. Tutti e tre i materiali sono inclusi nell’elenco delle materie prime critiche (CRM) dell’Unione Europea. La spesa in conto capitale totale (Capex) include i seguenti investimenti:

Evangelos Mytilineos, Presidente e CEO di METLEN, ha commentato: «La decisione di METLEN di procedere con l’implementazione di un nuovo, storico investimento industriale nella produzione di bauxite, allumina e gallio, rafforza l’autosufficienza dell’Europa in materie prime critiche e rafforza la posizione strategica della Grecia nel panorama mondiale. Inoltre, protegge l’industria europea dalle dipendenze esterne. Stiamo dimostrando il nostro impegno verso l’innovazione, lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare, ribadendo al contempo il ruolo di METLEN come leader nella transizione verso una produzione industriale più ecologica e resiliente».

Per quanto riguarda il gallio nello specifico, occorre sottolineare che si tratta di un sottoprodotto di alcune qualità di bauxite (tra cui la bauxite greca) ottenuto durante il processo di raffinazione in allumina, e la sua produzione è quasi interamente concentrata in Cina. Tuttavia, la decisione della Cina di imporre restrizioni all’esportazione di gallio (luglio 2023) ha evidenziato la vulnerabilità dell’Occidente e la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento.

L’investimento di METLEN consente all’Europa di sostituire completamente le importazioni di gallio, rafforzando significativamente la propria autonomia strategica e riducendo al minimo la dipendenza da fornitori esterni. Questa autonomia è fondamentale per ridurre la dipendenza dai paesi terzi e garantire la produzione di tecnologie critiche in vari settori, dalla transizione energetica alla difesa. Ad esempio, il gallio è essenziale per:

a) Circuiti integrati (CI) utilizzati nell’informatica e nelle telecomunicazioni,b) Diodi ad emissione luminosa (LED) ec) Magneti permanenti ecc.

La produzione di questi tre materiali essenziali, il cui valore ammonta a circa 1 miliardo di euro, verrà esportata nei mercati europei e nordamericani.

Questo investimento all’avanguardia introdurrà anche nuove tecnologie ecosostenibili, riducendo l’impatto ambientale dell’impianto. Inoltre, grazie a sinergie cruciali con il settore energetico di METLEN, i costi energetici diventeranno completamente sostenibili.

METLEN ha presentato il progetto di investimento nel quadro della legge greca sugli investimenti strategici. L’investimento soddisfa anche i criteri del “Quadro temporaneo di crisi e transizione” (TCTF), volto a sostenere l’economia dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Inoltre, il progetto ha ricevuto di recente lo STEP SEAL della Commissione Europea (il cosiddetto “Sigillo di sovranità”), che riconosce il suo significativo contributo all’autosufficienza dell’UE in materie prime critiche (CRM).

METLEN si impegna a tenere informati gli investitori sullo stato di avanzamento del progetto. Il completamento dei lavori e l’avvio della produzione sono previsti per il 2026 per la bauxite, mentre la produzione di allumina e gallio inizierà gradualmente a partire dal 2027 e raggiungerà la piena operatività entro il 2028.

METLEN:Metlen Energy & Metals – evoluzione di MYTILINEOS Energy & Metals – è una multinazionale industriale ed energetica, leader nei settori metallurgico ed energetico, focalizzata sulla sostenibilità e sull’economia circolare. L’azienda è quotata alla Borsa di Atene e ha un fatturato consolidato e un EBITDA rispettivamente di 5,492 miliardi di euro e di 1,014 miliardi di euro. Metlen è un punto di riferimento per la metallurgia verde competitiva a livello europeo e globale, e gestisce l’unica unità produttiva integrata verticale di bauxite, allumina e alluminio primario nell’Unione europea (UE), con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, METLEN offre soluzioni complete che coprono progetti di energia termica e rinnovabile e distribuzione e commercio dell’elettricità, congiuntamente a investimenti in infrastrutture di rete, accumulo in batteria e altre tecnologie verdi. L’azienda è attiva nei mercati di 40 Paesi in tutti e cinque i continenti e adotta un modello sinergico su vasta scala tra i settori della metallurgia e dell’energia, oltre a occuparsi dello sviluppo end-to-end di grandi progetti di infrastrutture energetiche.

