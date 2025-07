Nuovo ministro degli Esteri in Colombia, il quarto in 3 anni

agenzia

Rosa Villavicencio nominata dopo le dimissioni lampo di Sarabia

BOGOTA, 10 LUG – Il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha nominato Rosa Yolanda Villavicencio come nuova ministra degli Esteri, incarico che assumerà in seguito alle dimissioni di Laura Sarabia, avvenute la scorsa settimana. Il ministero degli Esteri colombiano ha annunciato la nomina in un comunicato, sottolineando che Villavicencio avrà “il compito di continuare a consolidare una politica estera incentrata sulla pace, l’integrazione regionale e la giustizia globale”. Villavicencio è la quarta persona a capo del ministero degli Esteri dall’inizio del mandato di Petro, nell’agosto 2022. Il primo ministro degli Esteri è stato Álvaro Leyva, che ha ricoperto l’incarico fino al gennaio 2024, quando è stato sospeso dalla Procura generale per presunte irregolarità in una gara d’appalto per il rilascio di passaporti. Leyva è stato sostituito nel maggio 2024 da Luis Gilberto Murillo, che era ambasciatore negli Stati Uniti. Murillo ha guidato il ministero fino all’inizio del 2025, quando si è dimesso. Petro ha quindi nominato al suo posto Laura Sarabia, che il 3 luglio ha però annunciato le sue dimissioni a causa di disaccordi con l’amministrazione Petro, senza fornire ulteriori dettagli.

