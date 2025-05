agenzia

Francese Védrines su sci più veloce del catalano Jornet di corsa

AOSTA, 26 MAG – L’alpinista francese Benjamin Védrines ha realizzato un nuovo record di salita e discesa del Monte Bianco (4.806 metri). Partito dalla chiesa di Chamonix (Francia), sabato mattina il trentaduenne è arrivato in vetta ed è poi ritornato a valle in quattro ore 54 minuti e 41 secondi. In diversi tratti ha utilizzato gli sci. Il precedente primato (4h 57′ 40”), del 2013, apparteneva allo skyrunner Kilian Jornet Burgada. Il catalano, oggi trentasettenne, aveva però affrontato la montagna di corsa – in t-shirt e scarpe adatte -, quindi senza sci ai piedi, e nel mese di luglio. “Sinceramente non pensavo fosse possibile. E ora questa avventura si inserisce in una tradizione di record che mi hanno ispirato e fatto sognare per anni. E come coloro che mi hanno preceduto, ho avuto la mia dose di alti e bassi!”, ha scritto Védrines in un post. “Tra caviglie rotte, occhi congelati e bastoni spezzati, c’è molto da raccontare!”. Il commento di Jornet non è tardato: “Bravo!!! Enorme perf l’artiste”.

