Nvidia produrrà supercomputer di Ia interamente in Usa

agenzia

Fino a 500 miliardi di infrastrutture nei prossimi 4 anni

WASHINGTON, 14 APR – Nvidia ha annunciato che inizierà a produrre supercomputer di intelligenza artificiale che saranno realizzati interamente negli Stati Uniti, prevedendo di produrre entro i prossimi quattro anni fino a 500 miliardi di dollari di infrastrutture di Ia in Usa. L’azienda di semiconduttori ha dichiarato in un post sul blog che sta collaborando con partner manifatturieri per progettare e costruire fabbriche per la produzione nazionale di supercomputer. Nvidia ha commissionato oltre 90.000 metri quadrati di spazio produttivo per costruire e testare i suoi chip Blackwell in Arizona e i supercomputer di IA artificiale in Texas.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA