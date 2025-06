agenzia

La caccia all'uomo è durata due giorni

ROMA, 16 GIU – E’ stato arrestato l’uomo sospettato degli attacchi in Minnesota in cui sono stati uccisi un parlamentare dello stato del Minnesota e di averne sparato a un altro. Lo riporta il New York Times citando le autorità. La caccia all’uomo è durata due giorni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA