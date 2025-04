agenzia

WASHINGTON, 21 APR – Harvard, l’università più ricca del mondo e la più antica degli Usa, ha fatto causa all’amministrazione Trump, contro le sue minacce di tagliare miliardi di dollari di finanziamenti per la ricerca nell’ambito di una crociata contro i migliori college del Paese in nome di una presunta lotta contro l’antisemitismo nei campus. Lo scrive il New York Times.

