agenzia

Secondo la Cnn è un cittadino Usa

WASHINGTON, 01 GEN – Il killer di New Orleans è stato identificato come Shamsud-Din Bahar Jabbar: lo riferisce il New York Times citando come fonti vari dirigenti di polizia. In precedenza la Cnn aveva detto che si tratta di cittadino americano.

