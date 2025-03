Nyt, Musk valuta donazione da 100 milioni a gruppi di Trump

agenzia

Fondi direttamente alle operazioni politiche del presidente

NEW YORK, 11 MAR – Elon Musk ha segnalato ai consiglieri di Donald Trump di voler donare 100 milioni di dollari ai gruppi che controllano le operazioni politiche del presidente. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali i fondi di Musk andrebbero al super pac Make America Great Again e alla no profit Securing American Greatness. Non è comunque escluso che lo staff di Trump possa creare una nuva entità.

