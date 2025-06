Nyt, segni di possibili attacchi a basi Usa in Iraq, Siria

agenzia

Da parte di milizie sostenute dall'Iran

WASHINGTON, 22 GIU – Funzionari militari e dell’intelligence americani hanno rilevato segnali secondo cui milizie sostenute dall’Iran si stanno preparando ad attaccare le basi statunitensi in Iraq, e forse in Siria, in rappresaglia per gli attacchi statunitensi in Iran. Lo scrive il New York Times citando un funzionario Usa, precisando che finora tali milizie si sono trattenute e che funzionari iracheni stanno lavorando duramente per dissuaderle dall’agire.

