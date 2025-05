Nyt, Trump sta inviando un gruppo di migranti in Libia

agenzia

La nazionalità delle persone espulse non è stata resa nota

WASHINGTON, 07 MAG – L’amministrazione Trump sta pianificando di inviare un gruppo di migranti in Libia a bordo di un aereo militare americano. Lo rivela il New York Times citando funzionari informati. Le nazionalità dei migranti non sono state rese note ma un volo per la Libia con a bordo le persone espulse potrebbe partire nelle prossime ore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA