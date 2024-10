Obama in campo per Harris, in stati in bilico per sprint al voto

agenzia

Dalla settimana prossima, inizia in Pennsylvania

NEW YORK, 04 OTT – Barack Obama è sceso in in campo per Kamala Harris nello sprint finale verso il voto di novembre. L’ex presidente dalla prossima settimana inizierà una campagna di 27 giorni negli stati bilico, a partire dalla Pennsylvania. “Il presidente Obama ritiene che la posta in gioco a queste elezioni sia molto alta e per questo sta facendo tutto il possibile per aiutare la vicepresidente Kamala Harris”, ha detto Eric Schultz, consigliere di Obama.

