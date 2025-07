Obama, le accuse di Trump bizzarre e ridicole

agenzia

'Un debole tentativo di distrarre l'attenzione'

NEW YORK, 22 LUG – Le accuse di Donald Trump sono “bizzarre” e “ridicole”. Lo afferma lo staff di Barack Obama respingendo le dichiarazioni del presidente che ha accusato Obama di essere il “capobanda” di un complotto per “truccare le elezioni” . “Per rispetto alla presidenza, il nostro ufficio non è solito dare una risposta alle continue assurdità e disinformazione che escono da questa amministrazione, ma queste affermazioni sono abbastanza oltraggiose da meritarne una – afferma lo staff di Obama, secondo quanto riporta Cnn -. Queste bizzarre accuse sono ridicole e un debole tentativo di distrarre l’attenzione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA