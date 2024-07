agenzia

'Uno dei più importanti presidenti della storia'

NEW YORK, 21 LUG – “Io e Michelle vogliamo solo esprimere il nostro amore la nostra gratitudine a Joe Jill per averci guidato duranti questi tempi difficili e per il loro impegno”. Lo afferma Barack Obama definendo Joe Biden uno dei più importanti presidente della storia e “un mio amico e partner. Un patriota”.

