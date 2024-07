Ocon dal 2025 al volante della Haas

agenzia

Il francese ha firmato un contratto pluriennale

ROMA, 25 LUG – E’ ufficiale il passaggio di Esteban Ocon al volante della Haas a partire dal 2025, con un accordo pluriennale. Il pilota francese ha così coronato il desiderio di conoscere il proprio futuro prima del GP del Belgio, l’ultimo prima della sosta estiva, con l’approdo nel team statunitense. Ocon non aveva raggiunto l’accordo per rinnovare con l’Alpine, squadra per la quale corre dal 2020. Dividerà il box con Oliver Bearman, pilota inglese che ha già debuttato in F1 sostituendo Carlos Sainz in Ferrari quando lo spagnolo è stato operato di appendicite, in occasione del GP dell’Arabia Saudita. Cambia quindi la coppia di piloti della Haas: dopo due anni, Nico Hülkenberg ha annunciato il suo passaggio all’Audi, mentre Kevin Magnussen è ancorsa senza sedile per la prossima stagione.

