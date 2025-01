O&DS inaugura il 2025 con ottimi risultati e nuove opportunità di crescita

agenzia

– Milano, 29 gennaio 2025 – Un anno straordinario si chiude per O&DS, società fondata da Giuseppe Cicconi e Massimo Trezzi, che si prepara a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel settore della trasformazione digitale. Con una crescita finanziaria solida e l’ottenimento di certificazioni strategiche, il gruppo entra nel 2025 con una visione chiara e ambiziosa per il futuro.

Nel dicembre 2024, il Gruppo O&DS (composto da 404, O&DS e Digital Garage), ha ottenuto due certificazioni ISO di rilievo internazionale: la ISO 27001, che garantisce i più alti standard di sicurezza nella gestione delle informazioni, e la ISO 9001, che attesta l’eccellenza nei sistemi di qualità. Questi riconoscimenti rafforzano la credibilità del gruppo e sottolineano l’impegno verso l’innovazione e la soddisfazione dei clienti. Inoltre, sempre a dicembre, O&DS ha completato la trasformazione in PMI Innovativa, un traguardo che evidenzia il proprio ruolo pionieristico nel panorama tecnologico italiano.

Questi risultati rappresentano una conferma della solidità del modello di business e della capacità di affrontare le sfide del mercato, per Giuseppe Cicconi, Co-Founder e Business Director di O&DS.

Il 2025 si apre con lo sviluppo di importanti progetti dedicati a grandi associazioni e alla Pubblica Amministrazione, Insieme a quello energetico che restano i settori di mercato di riferimento per il gruppo. Per affrontare queste nuove sfide, O&DS punta ad un ampliamento del gruppo di lavoro, inserendo nuove figure per rafforzare sia l’aspetto commerciale che quello operativo, con l’obiettivo di rendere l’offerta ancora più competitiva.

Ogni soluzione sviluppata è progettata per garantire efficienza e sicurezza, rispondendo alle esigenze del presente e preparandosi alle sfide del futuro, sottolinea invece Massimo Trezzi, Co-Founder e Chief Information Officer di O&DS.

Il gruppo prevede per il 2025 un aumento del capitale sociale e maggiori investimenti in ricerca e sviluppo, con particolare attenzione all’implementazione dell’intelligenza artificiale nei progetti proposti ai clienti. Un altro tema strategico sarà l’incremento delle attività di comunicazione, con l’obiettivo di costruire una comunicazione omnichannel e rafforzare il posizionamento dell’agenzia come leader autorevole nel mercato di riferimento.