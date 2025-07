Oggi bollino arancione per caldo in 11 città,mercoledì uno rosso

agenzia

Il 23 luglio Campobasso sarà la città più calda

ROMA, 21 LUG – Bollino arancione di livello 2 per l’allerta caldo in 11 città italiane – su 27 monitorate – per la giornata di oggi. Per domani e per mercoledì 23 luglio, al contrario, i bollini arancioni diminuiranno, ma mercoledì prossimo è segnalato un bollino rosso per temperature estreme a Campobasso. Lo segnala il monitoraggio sulle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute. Oggi, dunque, il bollino arancione è previsto per le città di Ancona, Bari, Campobasso, Catania, Frosinone, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma. Domani, le città in arancione saranno sei: Campobasso, Catania, Latina, Pescara, Reggio Calabria, Roma. Mercoledì 23 luglio, invece, non sono segnalate città in arancione ma una città avrà il bollino rosso, Campobasso. Il secondo livello, contrassegnato dall’arancione, indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, come anziani e bambini.

