Oim, 31 morti nel Mediterraneo centrale nel 2025

agenzia

'Dall'inizio dell'anno 493 migranti riportati in Libia'

– TUNISI, 20 GEN – Almeno 31 persone sono già morte sulla rotta del Mediterraneo centrale dall’inizio dell’anno al 18 gennaio. Lo rende noto l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X. Nello stesso periodo, precisa l’agenzia dell’Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 493, di cui 429 uomini, 47 donne e 17 minori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA